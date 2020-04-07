В Китае за сутки впервые с января не зафиксировали смертей от COVID-19

В материковой части Китая за минувшие сутки впервые с начала года не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса COVID-19. Об этом во вторник, 7 апреля, сВообщает РИА «Новости» со ссылкой на госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

По данным агентства, за сутки в Китае выявлено 32 новых случая заражения. При этом все они завозные. Выздоровели 89 пациентов. В общей сложности в саране сейчас выявлено 983 ввозных случая коронавирусной инфекции.

«Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 81 740 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 1242 человека (211 человек находятся в тяжелом состоянии), 77 167 человек выписаны из больниц, 3331 скончался», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что с 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за последние сутки их было выявлено 30, из них 9 — ввозные. В настоящий момент под медицинским наблюдением остаются еще 1033 зараженных, у которых нет симптомов. При этом за минувшие сутки два случая были переквалифицированы из бессимптомных в подтвержденные.