Прокуратура требует от властей Светлого ликвидировать разлив нефтепродуктов

В Светловском округе обнаружили разлив нефтепродуктов на площади 60 на 10 метров. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в областной прокуратуре.



«Кроме того, вблизи данного земельного участка на территории общего пользования размещены отходы производства и потребления — отвалы грунта, бой кирпича, бетона и прочее», — отметили в надзорном ведомстве.

Материалы проверки, которую межрайонная природоохранная прокуратура провела с участием специалистов областного минприроды, направили правоохранителям. Надзорное ведомство также обратилось с иском в суд, в котором потребовала обязать власти Светлого ликвидировать разлив нефтепродуктов и отходы.

«Устранение нарушений находится на контроле в прокуратуре», — добавили в ведомстве.