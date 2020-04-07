Директора калининградской фирмы будут судить за уклонение от налогов на 7,8 млн руб.

Директора калининградской фирмы будут судить за уклонение от налогов на 7,8 млн руб.
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининградской области гендиректора фирмы по монтажу лифтового оборудования будут судить за уклонение от уплаты налогов. Уголовное дело в отношении бизнесмена возбудили после совместных проверок областного УФМС и УМВД. Об этом «Новому Калининграду» сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК Наталья Гацко.

По версии следствия, с июля 2017 года по март 2019-го предприниматель внёс в налоговые декларации заведомо ложные сведения, завысив расходы фирмы и налоговые вычеты по НДС. Эти документы коммерсант представил в налоговую и, таким образом, уклонился от уплаты НДС на общую сумму 7,8 миллиона рублей.

В отношении 41-летнего бизнесмена возбудили дело по части 1 статьи 199 УК РФ — «Уклонение от уплаты налогов в крупном размере». Во время предварительного следствия мужчина не признал свою вину. Однако следователи собрали достаточное количество доказательств.

Они допросили порядка 20 свидетелей, изъяли финансово-хозяйственную документацию компании и провели налоговые судебные экспертизы. По ходатайству правоохранителей суд наложил арест на автомобиль, земельный участок, четыре жилых и одно нежилое помещение бизнесмена.

«Стоимость арестованного имущества достаточна для возмещения причиненного государству ущерба», — отметили в региональном СУ СК. Уголовное дело направили на рассмотрение в суд.

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