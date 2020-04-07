ГИБДД: в период самоизоляции калининградцы стали чаще превышать скорость

ГИБДД: в период самоизоляции калининградцы стали чаще превышать скорость
Виталий Невар / Новый Калининград
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В период самоизоляции калининградские автомобилисты стали чаще нарушать скоростной режим. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник, 7 апреля, сообщили в отделе пропаганды региональной ГИБДД.

В первые два дня режима самоизоляции комплексы автоматической фиксации нарушений зарегистрировали 3512 нарушителей скоростного режима. Неделей ранее за аналогичный период времени, фото-видео комплексы выявили 3189 водителей, превышающих скорость.

"По статистике, в результате снижения уровня загруженности на дорогах Калининградской области и улучшения погодных условий, водители чаще стали превышать установленный скоростной режим, — говорится в сообщении инспекции. — Региональная Госавтоинспекция напоминает: превышая установленную скорость движения, водитель частично, а иногда и полностью теряет контроль над управлением автомобиля, что нередко приводит к дорожно-транспортным происшествиям, в которых страдают или погибают люди.


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