Калининградки запустили флешмоб в поддержку медика, обвиняемого в убийстве младенца

Группа калининградок запустила в соцсетях флешмоб в поддержку неонатолога Элины Сушкевич, которую обвиняют в убийстве младенца. Об этом «Новому Калининграду» рассказала одна из организаторов акции Мария Калмыкова.



Флешмоб, в рамках которого участники выкладывают в соцсети фото со словами поддержки и с хештегами #спасибозажизнь и #мойврачэлинасушкевич, приурочили к дню неонатолога (отмечают в России 5 апреля). Его организовали женщины, которые уверяют, что их детей когда-то спасла реаниматолог-неонатолог Элина Сушкевич.

«Обвинения, которые выдвинули против Элины Сушкевич, ставят под удар профессию неонатолога. Мы не хотим, чтобы врачи боялись своих пациентов, боялись принимать решения», — говорит участниц акции — мама годовалых близнецов Александра Нидзельская.

В июле 2019 года врачебное сообщество уже выступало с флешмобом защиту медика со слоганом «ЯЭЛИНАСУШКЕВИЧ». Петиция в поддержку Сушкевич на сайте change.org набрала уже более 245 тыс. подписей.

Елене Белой вменяется уголовное преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 33, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства малолетнего), а также предъявленное ранее обвинение по п. «в» ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Элине Сушкевич было предъявлено обвинение в совершении умышленного убийства малолетнего по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. В феврале 2020 года стало известно, что расследование данного уголовного дела завершено.

Оба медика свою вину не признают. В настоящее время и Белая, и Сушкевич находятся под домашним арестом.