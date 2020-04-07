Власти отказались принимать итоги обследования грунтов на острове Октябрьском

Областное управление заказчика капитального строительства отказалось принимать итоги обследования грунтов на острове Октябрьском в Калининграде. Об этом во вторник, 7 апреля, журналистам сообщил министр строительства и ЖКХ области Сергей Черномаз.

Чиновник считает, что компания, которая выполняла контракт, оказалась некомпетентной и при этом нанимала субподрядчиков.

«Приносят нам отчет, у нас есть к нему замечания. Естественно, подрядчик эти замечания отказывается устранять, потому что, по его мнению, он в точности все сделал так, как ему сказали субподрядчики. Это и стало предметом рассмотрения в суде. На каком этапе сейчас судебный спор, я не готов прокомментировать», — рассказал Черномаз.



На вопрос корреспондента «Нового Калининграда», приняли ли власти в итоге отчет, чиновник ответил: «Нет».



Напомним, контракт стоимостью 21,3 млн руб на геотехническое обследование грунтов на острове Октябрьском в марте 2018 года был заключен с компанией из Санкт-Петербурга «Вертикаль». Все работы должны были быть завершены в конце 2019 года. После претензии подрядчик обещал предоставить окончательные итоги в марте 2020 года.

Чиновники потребовали от компании выплатить в бюджет неустойку в размере 281,3 тыс. руб. Сама же фирма уже требует через суд от властей 11,7 млн руб. — деньги за первую часть обследования, которая была готова в коцне 2019-го. Промежуточный итог показал, что на Острове происходят «резонансные процессы». Госзаказчик остался недоволен проделанной работой и не стал за нее платить.

