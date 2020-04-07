Власти отказались принимать итоги обследования грунтов на острове Октябрьском

Власти отказались принимать итоги обследования грунтов на острове Октябрьском
Фото / Новый Калининград
Все новости по теме: Госзакупки

Областное управление заказчика капитального строительства отказалось принимать итоги обследования грунтов на острове Октябрьском в Калининграде. Об этом во вторник, 7 апреля, журналистам сообщил министр строительства и ЖКХ области Сергей Черномаз.

Чиновник считает, что компания, которая выполняла контракт, оказалась некомпетентной и при этом нанимала субподрядчиков.

«Приносят нам отчет, у нас есть к нему замечания. Естественно, подрядчик эти замечания отказывается устранять, потому что, по его мнению, он в точности все сделал так, как ему сказали субподрядчики. Это и стало предметом рассмотрения в суде. На каком этапе сейчас судебный спор, я не готов прокомментировать», — рассказал Черномаз.

На вопрос корреспондента «Нового Калининграда», приняли ли власти в итоге отчет, чиновник ответил: «Нет».

Напомним, контракт стоимостью 21,3 млн руб на геотехническое обследование грунтов на острове Октябрьском в марте 2018 года был заключен с компанией из Санкт-Петербурга «Вертикаль». Все работы должны были быть завершены в конце 2019 года. После претензии подрядчик обещал предоставить окончательные итоги в марте 2020 года. 

Чиновники потребовали от компании выплатить в бюджет неустойку в размере 281,3 тыс. руб. Сама же фирма уже требует через суд от властей 11,7 млн руб. — деньги за первую часть обследования, которая была готова в коцне 2019-го. Промежуточный итог показал, что на Острове происходят «резонансные процессы». Госзаказчик остался недоволен проделанной работой и не стал за нее платить.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать (1)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter