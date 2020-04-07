Из-за теплой погоды в Багратионовске переходят на минимальный режим отопления

В Багратионовском округе в связи с благоприятными погодными условиями планируется перевести теплоисточники на минимальный режим. Это позволит потребителям сэкономить на оплате, сообщает местная администрация в соцсетях.



«В связи с повышением дневных температур до 15-18 градусов, в ближайшее время теплоснабжающие организации муниципального образования переходят в режим „протапливания“ (в дневное время все котельные будут работать на минимальных режимах). Это позволит уменьшить ваши коммунальные платежи за тепловую энергию», — обратились в администрации к жителям округа.