Минобрнауки призвало вузы снизить или отменить плату за общежития из-за коронавируса

В связи с тем, что часть студентов на фоне пандемии коронавируса разъехалась по домам, Минобрнауки рекомендовало руководству вузов временно снизить или отменить плату за общежития, передаёт «Интерфакс».



«В сложившихся условиях Минобрнауки России полагает целесообразным рассмотреть вопрос о снижении платы за наем и платы за коммунальные услуги с обучающихся или о переносе уже оплаченного периода проживания на последующий период проживания в общежитии», — сказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Фальков направил ректорам вузов письмо с просьбой снизить или отменить плату. Как сообщили в пресс-службе, это сделано «по многочисленным просьбам студентов, которые уехали на период действия мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции».