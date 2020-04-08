Облвласти назвали число людей, которые могут рассчитывать на доплату на детей от 3 до 7 лет

По оценкам региональных властей, на получение ежемесячной выплаты на детей от 3 до 7 лет смогут рассчитывать 17,6 тыс. человек. Для получения выплаты среднедушевой доход семьи должен составлять меньше прожиточного минимума — 11 тыс. руб. Законопроект о введении соответствующей выплаты внесен в областную Думу и опубликован на сайте регионального парламента.
Выплата составит 5,5 тыс. руб. в месяц, или половину прожиточного минимума.
Федеральный бюджет покроет 77% необходимости в деньгах на выплаты (895 млн руб.). Остальные 23% (267 млн руб.) планируется предусмотреть в областном бюджете.
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