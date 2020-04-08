Резервный фонд области выделяет 33,7 млн на борьбу с COVID-19 и премии врачам

Правительство области направляет калининградским больницам из резервного фонда 33,7 млн руб. на борьбу с коронавирусом и стимулирующие выплаты врачам. Постановление, подписанное губернатором Антоном Алихановым, опубликовано на портале правовой информации 8 апреля.
Согласно постановлению, инфекционная больница получает 12 млн руб., Центральная городская клиническая — 8 млн руб., городская клиническая больница скорой помощи — 4 млн руб., районной больнице в Гусеве — 3,1 млн руб., областному центру специализированных видов медпомощи — 5,5 млн руб. Средства должны быть освоены до 1 июня 2020 года.
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