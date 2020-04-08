«По-моему, надо бежать»: в Калининграде у Северного обхода снесли опору ЛЭП (видео)

В Калининграде у нового участка Северного обхода рабочие снесли опору линий электропередач. Видео сноса в среду, 8 апреля, опубликовали в сообществе калининградских автомобилистов «ВКонтакте».
Напомним, после открытия технического движения по новому участку Северного обхода между развязкой с ул. Невского и бывшим гурьевским кольцом на проезжей части осталась опора ЛЭП. Этот участок дороги был долгое время огорожен. Съезд с нового участка Северного обхода в сторону пос. Васильково планируется достроить к началу мая.
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