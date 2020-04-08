«По-моему, надо бежать»: в Калининграде у Северного обхода снесли опору ЛЭП (видео)

Все новости по теме: Строительство Северного обхода Калининграда
«По-моему, надо бежать»: в Калининграде у Северного обхода снесли опору ЛЭП (видео)

В Калининграде у нового участка Северного обхода рабочие снесли опору линий электропередач. Видео сноса в среду, 8 апреля, опубликовали в сообществе калининградских автомобилистов «ВКонтакте».

Напомним, после открытия технического движения по новому участку Северного обхода между развязкой с ул. Невского и бывшим гурьевским кольцом на проезжей части осталась опора ЛЭП. Этот участок дороги был долгое время огорожен. Съезд с нового участка Северного обхода в сторону пос. Васильково планируется достроить к началу мая.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать (2)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter