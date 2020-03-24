Съезд с Северного обхода в сторону Васильково обещают достроить к маю

Съезд с нового участка Северного обхода в сторону пос. Васильково планируется достроить к началу мая. Об этом на своей страничке в Facebook сообщила министр развития инфраструктуры области Елена Дятлова. Сейчас автомобилистам приходится двигаться в объезд значительное расстояние.

«На участке Северного обхода в течении недели сделаем самый важный этап работы — переустройство воздушной линии электропередачи. Отключим провода от старой линии и присоединим к действующей. После этого, в течение месяца, дорожники уберут опору ЛЭП, доделают съезд, уложат асфальт и нанесут разметку. Закончить дорожные работы и пустить движение транспорта планируется к началу мая», — написала Дятлова.

Напомним, что после открытия технического движения по новому участку Северного обхода между развязкой с ул. Невского и бывшим гурьевским кольцом на проезжей части осталась опора ЛЭП. Этот участок дороги был долгое время огорожен. Сейчас опору убирают, для этого перекрывается движение.