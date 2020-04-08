Мэрия выделяет 3,4 млн на трубу для перекачки ядовитого фильтрата с закрытой свалки

Администрация Калининграда намерена потратить более 3 млн 422 тыс. руб. на прокладку временного трубопровода для перекачки ядовитого фильтрата с закрытой свалки в мкрн. им. Космодемьянского. Извещение о проведении торгов опубликовано на портале госзакупок.

Согласно протоколу от 8 апреля, контракт заключается с компанией «Чистоград МПК». Компания должна в течение полутора месяцев проложить трубопровод от свалки до приемной камеры промышленного коллектора перед насосной станцией перекачки на ул. Балтийское шоссе.

Напомним, ранее стало известно, что власти решили проложить трубу для перекачки фильтрата к очистным сооружениям. В качестве причины его ненормированного образования называются ошибки в проектировании при рекультивации свалки.

Ядовитый фильтрат в сентябре обнаружили экологи из организации «Зеленый фонд» и обратились надзорные органы. Городские власти отмечали, что претензии по проекту к ним не вполне обоснованы, потому что в проект вносились корректировки без согласования с ними после передачи полномочий областному правительству.