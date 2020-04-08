Мэрия выделяет 3,4 млн на трубу для перекачки ядовитого фильтрата с закрытой свалки

Мэрия выделяет 3,4 млн на трубу для перекачки ядовитого фильтрата с закрытой свалки
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Экология

Администрация Калининграда намерена потратить более 3 млн 422 тыс. руб. на прокладку временного трубопровода для перекачки ядовитого фильтрата с закрытой свалки в мкрн. им. Космодемьянского. Извещение о проведении торгов опубликовано на портале госзакупок.

Согласно протоколу от 8 апреля, контракт заключается с компанией «Чистоград МПК». Компания должна в течение полутора месяцев проложить трубопровод от свалки до приемной камеры промышленного коллектора перед насосной станцией перекачки на ул. Балтийское шоссе.

Напомним, ранее стало известно, что власти решили проложить трубу для перекачки фильтрата к очистным сооружениям. В качестве причины его ненормированного образования называются ошибки в проектировании при рекультивации свалки.

Ядовитый фильтрат в сентябре обнаружили экологи из организации «Зеленый фонд» и обратились надзорные органы. Городские власти отмечали, что претензии по проекту к ним не вполне обоснованы, потому что в проект вносились корректировки без согласования с ними после передачи полномочий областному правительству.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать (3)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter