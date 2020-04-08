Эксперты: средний калининградский «ипотечник» не может получить кредитные каникулы

Эксперты: средний калининградский «ипотечник» не может получить кредитные каникулы
Виталий Невар / Новый Калининград
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Средний размер ипотечного кредита в Калининградской области по состоянию на конец в февраля составлял 1,92 млн руб., что значительно превышают максимальную сумму, по которой банки готовы предоставлять кредитные каникулы (1,5 млн руб.). Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй.

В России нашелся только один субъект РФ, где средний ипотечный кредит меньше 1,5 млн руб. и это Республика Алтай со средним размером ипотеки 1,44 млн руб.

«В сегменте ипотеки доля кредитов, подпадающих под кредитные каникулы, в настоящее время составляет 32,4%. При этом заемщики всех регионов РФ, за исключением Республики Алтай, не могут претендовать на льготный период, т.к. средний размер ипотечных кредитов в этих субъектах федерации — более 1,5 млн. руб.», — отмечают в НБКИ.



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