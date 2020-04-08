Завод «Янтарь» с четверга возобновляет работу «в ограниченном режиме»

Судостроительный завод «Янтарь» с четверга, 9 апреля, возобновляет работу «в ограниченном режиме». Об этом сообщается на сайте предприятия.

Завод будет работать «с привлечением минимально необходимого персонала для выполнения неотложных работ на важнейших заказах». «Временно, на период действия ограничительных мер, с учетом эпидемиологической обстановки в регионе, устанавливается особый порядок привлечения к работе и порядок оплаты труда. К работе будет привлекаться минимально необходимый персонал для обеспечения технологических, технических, производственных и иных процессов, в том числе непрерывных, необходимых для обеспечения функционирования Общества. К работе не будут привлекаться пожилые люди в возрасте от 65 лет, беременные женщины и сотрудники с тяжелыми хроническими заболеваниями», — говорится в сообщении. Отмечается, что «оплата работникам, в отношении которых соответствующим решением Президента Российской Федерации установлен режим работы нерабочего дня с сохранением заработной платы, будет осуществляться в размере двух третей средней заработной платы работника». Работникам обещают внеочередные отпуска.

В сообщении указано, что при входе на территорию предприятия производится температурный контроль всего персонала. Выдаются средства индивидуальной защиты (защитные маски) и средства дезинфекции. К работе не будут допускаться сотрудники с симптомами ОРВИ.