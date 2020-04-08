Завод «Янтарь» с четверга возобновляет работу «в ограниченном режиме»

Завод «Янтарь» с четверга возобновляет работу «в ограниченном режиме»
Виталий Невар / Новый Калининград, архив
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

Судостроительный завод «Янтарь» с четверга, 9 апреля, возобновляет работу «в ограниченном режиме». Об этом сообщается на сайте предприятия.

Завод будет работать «с привлечением минимально необходимого персонала для выполнения неотложных работ на важнейших заказах». «Временно, на период действия ограничительных мер, с учетом эпидемиологической обстановки в регионе, устанавливается особый порядок привлечения к работе и порядок оплаты труда. К работе будет привлекаться минимально необходимый персонал для обеспечения технологических, технических, производственных и иных процессов, в том числе непрерывных, необходимых для обеспечения функционирования Общества. К работе не будут привлекаться пожилые люди в возрасте от 65 лет, беременные женщины и сотрудники с тяжелыми хроническими заболеваниями», — говорится в сообщении. Отмечается, что «оплата работникам, в отношении которых соответствующим решением Президента Российской Федерации установлен режим работы нерабочего дня с сохранением заработной платы, будет осуществляться в размере двух третей средней заработной платы работника». Работникам обещают внеочередные отпуска.

В сообщении указано, что при входе на территорию предприятия производится температурный контроль всего персонала. Выдаются средства индивидуальной защиты (защитные маски) и средства дезинфекции. К работе не будут допускаться сотрудники с симптомами ОРВИ.



Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Тема в развитии



Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter