В Зеленоградске к лету планируют построить два новых спуска к морю

В Зеленоградске к лету планируют построить два новых спуска к морю
Виталий Невар / Новый Калининград
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Администрация Зеленоградска готова потратить 4,8 млн рублей на строительство двух новых спусков с променада к морю. Извещения были опубликованы 8 апреля на сайте госзакупок.

Один из спусков должен появиться возле лагеря «Локомотив» на улице Гагарина, 6а. Стоимость его возведения оценивается в 2,5 млн руб. Техническая задание предусматривает демонтаж старых конструкций и установку новых. Лестница должна быть облицована керамогранитной плиткой. На лестнице также планируется установка 11 скамеек.

Второй практически такой же спуск решили построить возле дома по улице Гагарина 16а. Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 2,3 млн рублей.

Конкурсы по выбору подрядчиков намечены на 16 апреля 2020 года. Все работы должны быть выполнены в течение 40 дней с момента заключения контрактов.

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