Власти Калининграда упраздняют 3 детсада, объединяя их с другими учреждениями

Администрация Калининграда присоединяет детские сады №№ 90, 42 и 72 к другим учреждениям. Соответствующие постановления за подписью главы города Алексея Силанова опубликованы на сайте мэрии в четверг, 9 апреля.
Отмечается, что детский сад № 131 (ул. Дрожжевая,3) реорганизуется «путем присоединения» к нему детского сада № 90 (ул. Судостроительная, 23); детский сад № 87 (Вагнера, 24) присоединит к себе детсад № 42 (ул. Пролетарская, 5а), а в школу № 10 (ул. Войнич, 1) вольется начальная школа-детсад № 72 (ул. Красная, 301). Реорганизация должна быть завершена до 1 октября текущего года.
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