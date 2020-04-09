Власти Калининграда упраздняют 3 детсада, объединяя их с другими учреждениями

Власти Калининграда упраздняют 3 детсада, объединяя их с другими учреждениями
Кирилл Клейков / Новый Калининград
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Администрация Калининграда присоединяет детские сады №№ 90, 42 и 72 к другим учреждениям. Соответствующие постановления за подписью главы города Алексея Силанова опубликованы на сайте мэрии в четверг, 9 апреля.

Отмечается, что детский сад № 131 (ул. Дрожжевая,3) реорганизуется «путем присоединения» к нему детского сада № 90 (ул. Судостроительная, 23); детский сад № 87 (Вагнера, 24) присоединит к себе детсад № 42 (ул. Пролетарская, 5а), а в школу № 10 (ул. Войнич, 1) вольется начальная школа-детсад № 72 (ул. Красная, 301). Реорганизация должна быть завершена до 1 октября текущего года.



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