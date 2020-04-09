В Калининграде на два месяца закроют движение транспорта на участке ул. Маточкина

В микрорайоне Сельма с 19 апреля закроют сквозное движение транспорта на участке улицы Маточкина от дома № 8 до дома № 14. Ограничение будет действовать до 10 июня. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе администрации Калининграда.
«Запрет вводится для обеспечения безопасности дорожного движения при перекладке участка тепловой сети», — пояснили в мэрии. Ответственность за безопасность движения пешеходов и транспорта в период проведения работ будет нести компания «Шелен».
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