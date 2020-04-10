Журнал «Русский репортер» объявил о своем закрытии

Журнал «Русский репортер» объявил о своем закрытии
Виталий Невар / Новый Калининград

Медиахолдинг «Эксперт» прекратил выпуск журнала «Русский репортер». Сообщение об этом опубликовано на страницах издания в социальных сетях.

«Редакция „Русского репортера“ должна сообщить, что выпуск нашего журнала прекращен: представители учредителя прислали нам письма о расторжении трудовых договоров.», — говорится в сообщении.

В качестве причины прекращения выпуска журнала называется «экономическая». «В начале марта мы узнали о внезапной потере крупного источника финансирования, а дальнейшие события в экономике, видимо, лишили учредителей возможности маневра», — добавляют авторы сообщения.

«Русский репортер» выходил с мая 2007 года. Последний номер журнала был выпущен в марте 2020 года.


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