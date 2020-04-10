В Зеленоградском районе задержали четырёх чёрных копателей с килограммом янтаря

В Зеленоградском округе полицейские задержали четверых чёрных копателей янтаря. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе областного УМВД.



Мужчины в возрасте от 32 до 46 лет размывали грунт ранним утром в районе посёлке Надеждино. «Оперативники и участковые обследовали местность и по звуку работающих помп вышли к месту незаконной добычи. Правонарушители не смогли скрыться», — рассказали в пресс-службе.

У жителей региона изъяли шесть помп, шланги, сачки, лопаты, а также более килограмма незаконно добытого солнечного камня. В отношении мужчин составили протоколы по статье 7.5 КоАП РФ — «Самовольная добыча янтаря». Их могут оштрафовать на сумму от 200 до 500 тысяч рублей.

Полицейские также выяснили, что один из задержанных — 42-летний чёрный копатель — уже привлекался к ответственности за незаконную добычу сырца. В отношении него могут возбудить уголовное дело.