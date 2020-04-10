Росстат назвал размер инфляции в Калининградской области после обвала рубля в марте

Росстат назвал размер инфляции в Калининградской области после обвала рубля в марте
Алексей Милованов / Новый Калининград
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В марте цены на продовольственные товары в Калининградской области выросли на 1,3% по сравнению с февралем. По сравнению с концом декабря рост составил 2,2%. Такие данные приводит Росстат. Цены на алкоголь показали опережающий рост по сравнению с пищевыми товарами в целом (1,4%).

Рост цен на непродовольственные товары, по оценкам Росстата, был небольшим — 0,6%.

Цены на услуги в марте, согласно официальной статистике, даже снизились (на 0,1%).

В марте произошел значительный обвал курса рубля на фоне снижения цен на нефть и распространения инфекции коронавируса.

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