Росстат назвал размер инфляции в Калининградской области после обвала рубля в марте

В марте цены на продовольственные товары в Калининградской области выросли на 1,3% по сравнению с февралем. По сравнению с концом декабря рост составил 2,2%. Такие данные приводит Росстат. Цены на алкоголь показали опережающий рост по сравнению с пищевыми товарами в целом (1,4%).



Рост цен на непродовольственные товары, по оценкам Росстата, был небольшим — 0,6%.

Цены на услуги в марте, согласно официальной статистике, даже снизились (на 0,1%).