В России проходит онлайн-акция помощи детям, лежащим в больницах без родителей

Благотворительная акция «День заботы» проходит в России 10 апреля. На сайте деньзаботы.рф все желающие могут пожертвовать деньги на оплату работы «супермам» — нянь, которые ухаживают за детьми, лежащими в больницах без родителей.

«Дети из домов ребенка попадают в больницы не реже остальных и часто лежат там месяцами. У медицинского персонала хватает ресурсов, чтобы обеспечить им необходимый медицинский уход. Но у медсестер и врачей нет возможности проводить с малышами время, играть и утешать их в этот сложный период. Маленькие пациенты вынуждены проходить через все процедуры и трудности на пути к выздоровлению в одиночестве. Именно эту проблему решают профессиональные больничные няни, которые ухаживают за одинокими малышами: утешают, заплетают косы, читают сказки, берут на руки. Даже сейчас няни не уходят на карантин и продолжают каждый день заменять маму детям-сиротам в Новосибирске, Уфе, Екатеринбурге, Калининграде, Симферополе и Казани», — рассказали в благотворительном центре «Верю в чудо», который организует акцию у нас в Калининградской области.

Для того, чтобы принять участие в акции, необходимо зайти на сайт деньзаботы.рф и перевести любую сумму. Час работы няни стоит 180 рублей. Для того, чтобы оплатить работу «супермам» в шести регионах России нужно собрать около 9 млн рублей.