В Калининграде собирают деньги из-за срочной операции 2-летнему мальчику

Благотворительный фонд «Берег надежды» объявил о сборе средств в связи с новой операцией, которая требуется Мартину Бельгеру. Малыш родился с тяжелым диагнозом, уже перенес 14 операций, благодаря которым смог нормально развиваться, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в фонде.



Мартин — второй ребенок в семье. Беременность у мамы протекала хорошо, но на 32 неделе во время УЗИ у будущего ребенка была обнаружена киста головного мозга. После рождения малышу был поставлен тяжелый диагноз: врожденная гигантская многокамерная порэнцефалическая киста правого полушария головного мозга и окклюзионная гидроцефалия. Ребенку потребовалось установить шунты головного мозга. Первую операцию Мартин перенес уже через несколько дней после рождения, чтобы остановить развитие гидроцефалии, рассказали в фонде.

После установки программируемой шунтирующей системы почти все проблемы с давлением можно стало решать с помощью программатора, который помог приобрести фонд «Берег надежды». Но особенность шунтирующих систем в том, что они периодически выходят из строя. Сейчас требуется новая операция в связи с дисфункцией шунта. Она оплачивается за счет бюджета, но средства необходимы на проезд к месту лечения, обследования и анализы, связанные с госпитализацией. Сумма к сбору — 28000 рублей.

Папа Мартина по профессии монтажник связи, но сейчас вынужденно не работает, чтобы заниматься лечением сына. Мама находится в декретном отпуске. В семье есть еще старший сын, которому 5,5 лет. Поэтому поддержка семье очень необходима.

Сейчас Мартину почти два года, он догоняет сверстников в развитии — недавно научился ходить, неплохо говорит, любит играть со старшим братом. Мартину нужно срочно заменить клапан в системе шунтирования, чтобы не потерять все, чего малыш достиг за это время, добавляют в фонде.

Ссылка на сбор здесь.