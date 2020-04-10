В Калининграде выделяют 75 млн рублей на ремонт улиц Гюго и Баграмяна

На ремонт улиц Гюго и Баграмяна в Калининграде планируют направить 75,4 миллиона рублей. Власти объявили электронный аукцион на портале госзакупок.



В документации к тендеру указано, что деньги выделяются из областного и городского бюджетов. Подрядчик должен будет выполнить ремонт тротуара и проезжей части. На улицах уложат асфальтобетон и обустроят покрытия для пешеходов из плитки. В числе требований — также нанесение разметки холодным пластиком.

Победителя аукциона определят 21 апреля. Он должен будет выполнить работы в течение 352 дней с момента подписания контракта.