Власти региона намерены определить порядок передвижения граждан из-за коронавируса

Власти региона намерены определить порядок передвижения граждан из-за коронавируса
Антон Алиханов. Виталий Невар / Новый Калининград

Из-за роста нарушений режима самоизоляции на будущей неделе будет определен порядок передвижения граждан по территории региона. Об этом заявил в пятницу, 10 апреля, на брифинге губернатор Антон Алиханов, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«С учетом того, что дисциплина постепенно начинает снижаться, мы готовим постановление о порядке передвижения граждан по территории региона и планируем в понедельник опубликовать постановление, оно заработает во вторник-среду», — отметил Антон Алиханов. Последнее, по его словам, зависит от того, как быстро люди, которые сейчас работают на промышленных предприятиях, смогут получить соответствующие справки.

Также губернатор подчеркнул, что «недопустимо и впрямую запрещено привлекать к работе людей, которые по возрасту старше 65 лет или у которых есть хронических заболевания вне зависимости от их возраста».

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