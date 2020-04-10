Алиханов: для парикмахерских и салонов красоты исключений не будет

Парикмахерским и салонам красоты из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в ближайшее время не будет разрешено работать. Об этом заявил в пятницу, 10 апреля, на брифинге губернатор Антон Алиханов, передает корреспондент «Нового Калининграда».



Тот факт, что многие мастера работают на дому, губернатор назвал личной безответственностью их и их клиентов. По его словам, делать маникюр на расстоянии 1,5 метра, чего требуется нормами безопасности, невозможно. «Поэтому ни о каких послаблениях в этих сферах речи быть не может», — заявил Антон Алиханов. .