Алиханов: для парикмахерских и салонов красоты исключений не будет

Алиханов: для парикмахерских и салонов красоты исключений не будет
Антон Алиханов, Виталий Невар / Новый Калининград
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Парикмахерским и салонам красоты из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в ближайшее время не будет разрешено работать. Об этом заявил в пятницу, 10 апреля, на брифинге губернатор Антон Алиханов, передает корреспондент «Нового Калининграда».

Тот факт, что многие мастера работают на дому, губернатор назвал личной безответственностью их и их клиентов. По его словам, делать маникюр на расстоянии 1,5 метра, чего требуется нормами безопасности, невозможно. «Поэтому ни о каких послаблениях в этих сферах речи быть не может», — заявил Антон Алиханов. .



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