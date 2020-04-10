«Расцениваю свое положение как тунеядство»: Элина Сушкевич обратилась к генпрокурору

Калининградский неонатолог Элина Сушкевич, которую обвиняют в убийстве младенца, написала открытое письмо генеральному прокурору РФ Игорю Краснову. Текст обращения медик опубликовала на своей странице в Facebook.



В письме Сушкевич отмечает, что в связи с пандемией коронавируса в стране наступил период колоссальной нагрузки на здравоохранение — ощущается острый дефицит кадров, и ее коллеги вынуждены «день и ночь» трудиться. «Я — квалифицированный, трудоспособный и здоровый специалист, анестезиолог-реаниматолог, вынуждена просиживать дома по абсурдному обвинению, которое до сих пор не доказано. Я расцениваю свое положение как тунеядство, с которым боролось государство не одно десятилетие», — отмечает Сушкевич.

Медик подчеркивает, что неоднократно просила суд отменить ей меру пресечения в виде домашнего ареста, что позволило бы ей вернуться на рабочее место и «не оставлять самое крупное и единственное в регионе Отделение реанимации для новорожденных детей без специалиста». Она попросила генпрокурора посодействовать в изменении меры пресечения, что позволило бы ей вернуться на работу.

«Я готова помогать там, где в этом есть самая острая необходимость! Как знать, может быть, для вашего близкого человека не хватит в нужную минуту того самого „бойца“», — заключила Сушкевич.

Ранее стало известно, что расследование уголовного дела об убийстве младенца в калининградском роддоме № 4 завершено. Элине Сушкевич и Елене Белой были предъявлены обвинения в окончательной редакции.

Элина Сушкевич, работавшая неонатологом Регионального перинатального центра, была задержана в июне 2019 года по делу бывшего главврача калининградского роддома № 4 Елены Белой. По данным следствия, Елена Белая дала указания Элине Сушкевич, приехавшей в составе реанимационной бригады для оказания помощи ребенку и транспортировки в перинатальный центр, ввести недоношенному младенцу смертельную дозу препарата «Магния сульфат». По данным следствия, в результате этого ребенок скончался.