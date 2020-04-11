Количество заражённых коронавирусом в Польше выросло до 6088

Количество случаев заражения коронавирусом в Польше увеличилось до 6088. От инфекции скончалось 195 человек. Об этом сообщает Польское радио со ссылкой на Минздрав соседней республики.



Вместе с тем замглавы ведомства Вальдемар Краска отметил увеличение количества поправившихся пациентов. «Хорошей новостью является то, что 375 человек вылечились. В настоящее время госпитализирован 2181 пациент, 134 из них подключены к респираторам. В общей сложности в нашем распоряжении 1494 респиратора», — сказал представитель Минздрава.