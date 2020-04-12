В калининградском Музее янтаря сменился директор

С 7 апреля директором Калининградского областного музея янтаря назначена Светлана Загребина. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
До назначения Светлана Загребина в течение 10 лет занимала должность заместителя министра по культуре и туризму Калининградской области. "Курировала юридические, финансовые, кадровые вопросы и процессы модернизации в сфере культуры. Имеет высшее юридическое и экономическое образование", - уточняют в ведомстве.
В музее отмечают, что Татьяна Суворова, возглавлявшая музей с 2003 года, в новой должности советника директора продолжит заниматься научной, просветительской и творческой деятельностью музея.
Комментарии к событию