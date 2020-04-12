РЖД назначает из Зеленоградска и Светлогорска дополнительные поезда

РЖД назначает из Зеленоградска и Светлогорска дополнительные поезда
Виталий Невар / Новый Калининград
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На двух пригородных направлениях Калининградской железной дороги назначены дополнительные поезда с 13 по 30 апреля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.

На Зеленоградском и Светлогорском направлениях назначены дополнительные утренние и вечерние поезда, которые будут курсировать с понедельника по пятницу.

Из Светлогорска в Калининград дополнительный электропоезд отправится в 6:30, в обратном направлении — в 17:40. Время отправления дополнительного поезда из Зеленоградска в Калининград — 6:43.

Также назначен поезд сообщением Пионерский Курорт — Зеленоградск, который будет отправляться со станции Пионерский Курорт в 6:05. В остальном расписание с 13 апреля остается пока остается прежним.

Со всей информацией о курсировании пригородных поездов на Калининградской железной дороге возможно ознакомиться на сайте КЖД, сайте АО КППК, стендах вокзалов и станций, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».



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