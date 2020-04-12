Роспотребнадзор нашел в магазине на Дзержинского 1,5 тыс. пачек сигарет без маркировки

В магазине на ул. Дзержинского специалисты регионального управления Роспотребнадзора обнаружили партию сигарет без маркировки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Каждая пачка и каждая упаковка табачных изделий подлежат в обязательном порядке маркировке средствами идентификации, а также маркировке в соответствии с требованиями законодательства РФ о техническом регулировании», — отмечают в Роспотребнадзоре.
Мировой судья 2-го судебного участка Московского района владельца торгового павильона виновным в правонарушении по ч. 4 ст. 15.12 КоАП РФ. Предпринимателю назначен штраф в размере 10 тыс. рублей с конфискацией предмета правонарушения — 1 532 пачек сигарет без маркировки.
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