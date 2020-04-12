«И всего наилучшего»: Владимир Путин поздравил Музей Мирового океана с юбилеем

Владимир Путин поздравил коллектив Музея Мирового океана с 30-летием создания. Обращение президента опубликовано в воскресенье, 12 апреля, на сайте Kremlin.Ru.



В поздравлении глава государства отмечает, что за минувшее время Музей состоялся как современный научно-исследовательский, культурный, просветительскии центр.

«Важно, что коллектив Музея проводит обширную образовательную, выставочную, творческую, методическую работу, нацеленную на сохранение богатейшего историко-культурного, ратного наследия нашей страны, вносит деятельный вклад в патриотическое воспитание молодёжи, в укрепление великих традиций России как морской державы. Желаю вам успехов в этом востребованном, благородном деле и всего наилучшего», — говорится в обращении.

Сегодня Музей Мирового океана отмечает юбилей. Учреждение было основано ровно 30 лет назад — 12 апреля 1990 года. В связи с распространением коронавирусной инфекции прием посетителей в музее временно приостановлен, праздничные мероприятия перенесены.