Музей Мирового океана отмечает 30-летие

Музей Мирового океана отмечает юбилей. Учреждение было основано ровно 30 лет назад — 12 апреля 1990 года.

«Когда-то Музей Мирового океана родился из мечты и создавался с нуля силами единомышленников, чья энергия любви к своему делу подобна океану, где волны бегут к новым берегам, — отметила основательница и глава ММО Светлана Сивкова. — Благодарю команду музея, которая помогала воплощать в реальность самые смелые мысли, строить, меняться и расти». Сейчас территория музея составляет более 4,25 га, экспозиционная площадь — более 10 000 квадратных метров, акватория — 1,59 га. В 2019 году ММО встретил 700-тысячного посетителя.

С юбилеем Музей Мирового океана поздравляют деятели культуры и науки, коллеги из России и других стран. Министр культуры России Ольга Любимова заявила, что за минувшие годы учреждение проделало большой путь, став одним из наиболее значимых центров культурного наследия в Калининградской области. «Музей по праву гордится богатейшей коллекцией экспонатов и артефактов из различных сфер — от техники и геологии до истории и этнографии», — сказала министр.

В связи с распространением коронавирусной инфекции прием посетителей в музее временно приостановлен, праздничные мероприятия перенесены.

