СМИ: РПЦ закрывает храмы в Москве и Московской области для прихожан

Начиная с 13 апреля РПЦ намерена закрыть для прихожан церкви в Москве и Московской области. Об этом сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой сайт Московского патриархата.



По данным радиостанции, как минимум до конца недели в церкви будут пускать только священнослужителей и тех людей, чье присутствие необходимо для богослужений. В сообщении подчеркивается, что это связано с предписаниями санитарных властей. Таким образом, пасхальные литургии пройдут без прихожан.

Это правильная мера, сказал «Эху Москвы» дьякон Андрей Кураев. Что касается онлайн-богослужений, то, по мнению Кураева, нет необходимости вести трансляции из каждой церкви — достаточно нескольких крупных храмов.

В «Эхо Москвы» напоминают, что одним из первых городов, где из-за пандемии ограничили посещение храмов, был Санкт-Петербург. Почти 3 недели назад губернатор Александр Беглов подписал постановление, которое запрещало проводить службы в петербургских храмах. Католики, протестанты, иудеи и мусульмане исполнили предписание. А вот иерархи русской православной церкви не согласились и обвинили губернатора в нарушении Конституции.

При этом, как пишут РИА Новости, в РПЦ заявили, что готовы закрыть храмы для верующих в стране, если этого потребуют региональные власти по эпидемиологическим соображениям. «Мы не закрываем храмы для верующих, за исключением тех регионов, где этого могут потребовать власти по эпидемиологическим соображениям. В таких регионах богослужения будут совершаться все равно, но при закрытых дверях, то есть ограниченным количеством священнослужителей с участием, может быть, нескольких работников храма и с возможностью — там, где это возможно — трансляции богослужений», — заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.