В «Сбербанке» сообщили о новых мошеннических схемах, связанных с COVID-19

В «Сбербанке» сообщили о новых мошеннических схемах, связанных с COVID-19
Виталий Невар / Новый Калининград
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«Сбербанк» предупреждает о нескольких новых мошеннических схемах, связанных с коронавирусом. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов.

Одну из схем назвали «компенсации за ущерб от вируса». Мошенники предлагают социальные выплаты и материальную помощь. При этом они собирают данные о картах и персональные данные граждан.

Мошенники также регистрируют домены, в которых содержится название сервиса видеосвязи Zoom. С момента начала пандемии было зарегистрировано 1,7 тысячи новых доменов, содержащих название сервиса, при этом 25% из них были зарегистрированы только за последние семь дней.

Злоумышленники также стали звонить и сообщать гражданам, что они якобы контактировали с заболевшим коронавирусом, и к ним приедут специалисты, чтобы провести анализ. Они сообщают, что стоимость такой процедуры 5 тыс. руб.

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