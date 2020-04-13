У одного из 4 калининградцев коронавирус нашли по возвращении из Белоруссии

У одного из четырех новых заболевших коронавирусом инфекция выявлена в условиях стационара в связи с начавшейся пневмонией. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник, 13 апреля, сообщили в региональном оперативном штабе по контролю за инфекцией.

У двух других коронавирус нашли при активном обследовании, они контактировали с ранее заболевшими. Еще один пациент вернулся из Белоруссии, коронавирус у него обнаружили на 10 день карантина. Признаков заболевания у мужчины нет.

По каждому случаю проведено эпидемиологическое расследование, установлен круг контактных по месту жительства, работы, все контактные переданы под медицинское наблюдение в условиях изоляции по месту жительства, проводится их обследование.