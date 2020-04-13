Пассажирка поезда Москва — Калининград пыталась незаконно провезти икону и старинные книги

Пассажирка поезда Москва — Калининград пыталась незаконно провезти икону и старинные книги
Фото: пресс-служба областной таможни
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Пассажирка поезда Москва — Калининград пыталась незаконно провезти в регион икону и старинные книги. Предметы обнаружили во время контроля на пункте пропуска «Нестеров». Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе областной таможни.

У женщины обнаружили икону «Господь Вседержитель», брошюру «Божественная литургiя Святаго Iоанна Златоуста» 1900 года издания и четыре книги: «Сочиненiя Генриха Гейне» (1881 год), «Словарь немецко-французский и французско-немецкий» (1893 год), «История Земли» (1902 год) и «Описательная астрономiя» (1886 год). Все эти предметы пассажирка не задекларировала.

«Товары были направлены на экспертизу, которая подтвердила, что печатные издания и икона являются культурными ценностями, так как созданы более 50 лет назад. Перемещение таких предметов через границу Российской Федерации допускается только при условии их таможенного декларирования и при наличии разрешительных документов Министерства культуры РФ», — пояснили в ведомстве.

Женщина заявила, что не знала о том, что предметы, которые она везёт, относятся к культурным ценностям и их нужно декларировать. В результате в отношении неё возбудили дело по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ — «Недекларирование по установленной форме товаров». За подобное нарушение предусмотрен штраф от одной второй до двукратного размера стоимости обнаруженных ценностей и их конфискация.

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