Названы самые подорожавшие в Калининграде продукты после обвала курса рубля

Названы самые подорожавшие в Калининграде продукты после обвала курса рубля
Виталий Невар / Новый Калининград»\
Все новости по теме: Инфляция

Минимальный набор продуктов питания в Калининградской области подорожал в марте, когда произошло значительное ослабление рубля, серьезнее официально озвученной инфляции. Рост цен на продукты из минимального набора за месяц составил 2,6%, это вдвое больше, чем индекс цен на продовольственные товары в марте к февралю (1,3%). Такие данные приводит Калининградстат.

По данным статистического ведомства, лидером роста цен в марте стали овощи и фрукты. Капуста подорожала на 24%, лимоны — на 21% апельсины — на 17%.

Также значительный рост отмечен на куриное яйцо. Оно выросло в цене на 10% по отношению к февралю и на 12% по сравнению с мартом.

Снижение цен Калининградстат зафиксировал в первую очередь на молочные продукты.


Индекс цен, в %
Наименование товара 01.03.20 март 2020 к февралю 2020   март 2020 к   марту 2019
Капуста белокочанная свежая, кг 31,7 124,0 44,8
Лимоны, кг 160,1 120,9 135,5
Апельсины, кг 96,2 116,7 108,4
Лук репчатый, кг 40,0 116,5 82,7
Чеснок, кг 302,6 115,8 133,6
Морковь, кг 34,1 114,9 75,6
Яблоки, кг 82,5 112,6 105,9
Картофель, кг 16,6 112,6 51,9
Яйца куриные, 10 шт. 66,2 110,4 112,2
Виноград, кг 237,5 110,0 109,0
Груши, кг 168,2 109,7 108,6
Соль поваренная пищевая, кг 18,2 107,2 106,9
Помидоры свежие, кг 153,9 104,8 96,6
Маргарин, кг 213,0 104,4 101,0
Горох и фасоль, кг 80,4 104,3 107,8
Крупа гречневая-ядрица, кг 79,4 104,3 152,7
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 217,6 104,2 98,7
Сахар-песок, кг 40,1 104,1 99,8
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг 515,3 104,0 111,9
Консервы мясные, 350 г 139,1 103,9 102,7
Мука пшеничная, кг 47,7 103,7 107,8
"Овсяные хлопья ""Геркулес"", кг" 75,3 103,5 107,0
Сырки творожные, глазированные шоколадом, 50 г 27,5 103,3 112,5
Крупа манная, кг 51,2 103,0 106,4
Вермишель, кг 109,4 102,9 107,0
Рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, кг 920,8 102,9 98,8
Соки фруктовые, л 82,6 102,7 105,7
Вино виноградное крепленое крепостью до 20% об.спирта, л 453,4 102,5 107,1
Филе сельди соленое, кг 511,9 102,4 109,0
Баранина (кроме бескостного мяса), кг 401,7 102,2 108,6
Вино игристое отечественное, л 402,4 102,1 104,8
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 74,8 102,1 103,3
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг 111,1 102,0 106,9
Свёкла столовая, кг 23,5 101,9 83,7
Консервы рыбные в томатном соусе, 350 г 83,9 101,9 109,3
Молоко сгущенное с сахаром, 400 г 86,1 101,9 110,3
Филе рыбное, кг 309,9 101,8 108,6
Майонез, кг 210,1 101,7 102,0
Пиво отечественное, л 139,6 101,7 111,0
Перец черный (горошек), кг 2736,6 101,7 110,8
Кофе натуральный в зернах и молотый, кг 1158,3 101,6 103,0
Консервы мясные для детского питания, кг 825,5 101,6 110,5
Вино виноградное столовое (сухое, полусухое, полусладкое) крепостью до 14% об.спирта и содержанием до 8% сахара, л 428,6 101,6 105,0
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг 504,1 101,5 104,4
Рыба мороженая неразделанная, кг 183,3 101,5 103,3
Консервы овощные для детского питания, кг 590,7 101,4 106,5
Свинина бескостная, кг 346,3 101,4 98,1
Крупы овсяная и перловая, кг 43,5 101,2 111,8
Рыба соленая, маринованная, копченая, кг 463,0 101,2 103,2
Вода минеральная и питьевая, л 21,6 101,2 108,4
Какао, кг 780,4 101,1 99,4
Напитки газированные, л 40,3 101,1 105,8
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг 120,0 101,0 105,5
Водка крепостью 40% об. спирта и выше, л 744,8 101,0 99,3
Кальмары мороженые,кг 278,1 100,9 95,0
Рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород), кг 216,2 100,9 105,7
Сельдь соленая, кг 180,5 100,9 101,0
Мясо индейки,кг 331,0 100,8 94,9
Масло оливковое, л 940,2 100,8 99,7
Окорочка куриные, кг 182,7 100,8 100,5
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 400,8 100,8 102,5
Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг 435,6 100,7 107,9
Пиво зарубежных торговых марок, л 229,0 100,7 103,5
Колбаса сырокопченая, кг 908,5 100,7 97,6
Коньяк ординарный отечественный, л 1480,7 100,7 105,7
Консервы томатные, кг 189,7 100,7 104,1
Масло подсолнечное, кг 108,7 100,6 105,4
Колбаса вареная, кг 372,0 100,5 106,9
Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг 203,4 100,5 103,7
Мясокопчености, кг 468,8 100,5 102,2
Печень говяжья, кг 217,7 100,5 99,8
Консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, 350 г 109,9 100,5 103,2
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 84,2 100,4 104,0
Смеси сухие молочные для детского питания, кг 959,4 100,4 105,4
Бананы, кг 92,5 100,4 106,4
Булочные изделия сдобные из муки высшего сорта штучные, кг 230,2 100,4 103,9
Куры охлажденные и мороженые, кг 152,1 100,3 99,8
Сыры плавленые, кг 356,9 100,3 106,1
Сухофрукты, кг 419,0 100,3 99,7
Овощи замороженные, кг 223,5 100,3 104,0
Варенье, джем, повидло, кг 296,9 100,1 105,4
Фарш мясной, кг 327,6 100,0 97,7
Кулинарные изделия из птицы, кг 283,1 100,0 104,0
Национальные сыры и брынза, кг 505,0 100,0 108,5
Мёд пчелиный натуральный, кг 486,4 100,0 102,3
Йогурт, 125 г 24,4 99,9 104,1
Кофе натуральный растворимый, кг 2694,5 99,9 96,3
Творог нежирный, кг 283,3 99,8 97,2
Чай зеленый, кг 1056,8 99,7 101,6
Говядина бескостная, кг 522,2 99,7 102,8
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л 74,2 99,7 94,9
Чай черный байховый пакетированный, 25 пакетиков 86,6 99,7 99,8
Рис шлифованный, кг 77,7 99,5 103,6
Кетчуп, кг 190,5 99,1 98,9
Творог жирный, кг 310,2 99,0 97,8
Пельмени, манты, равиоли, кг 294,4 98,9 101,0
Орехи, кг 1106,2 98,9 99,6
Кисломолочные продукты, кг 58,5 98,9 96,2
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 56,5 98,8 97,0
Пшено, кг 75,1 98,4 97,6
Чай черный байховый, кг 1011,1 98,3 101,2
Сосиски, сардельки, кг 317,0 98,1 98,1
Рыба живая и охлажденная, кг 110,7 98,0 104,2
Сметана, кг 166,2 97,0 97,6
Масло сливочное, кг 564,4 96,1 100,3
Огурцы свежие, кг 166,1 81,6 87,2

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