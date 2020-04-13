Названы самые подорожавшие в Калининграде продукты после обвала курса рубля

Минимальный набор продуктов питания в Калининградской области подорожал в марте, когда произошло значительное ослабление рубля, серьезнее официально озвученной инфляции. Рост цен на продукты из минимального набора за месяц составил 2,6%, это вдвое больше, чем индекс цен на продовольственные товары в марте к февралю (1,3%). Такие данные приводит Калининградстат.



По данным статистического ведомства, лидером роста цен в марте стали овощи и фрукты. Капуста подорожала на 24%, лимоны — на 21% апельсины — на 17%.

Также значительный рост отмечен на куриное яйцо. Оно выросло в цене на 10% по отношению к февралю и на 12% по сравнению с мартом.

Снижение цен Калининградстат зафиксировал в первую очередь на молочные продукты.