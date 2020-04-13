Названы самые подорожавшие в Калининграде продукты после обвала курса рубля

Минимальный набор продуктов питания в Калининградской области подорожал в марте, когда произошло значительное ослабление рубля, серьезнее официально озвученной инфляции. Рост цен на продукты из минимального набора за месяц составил 2,6%, это вдвое больше, чем индекс цен на продовольственные товары в марте к февралю (1,3%). Такие данные приводит Калининградстат.
По данным статистического ведомства, лидером роста цен в марте стали овощи и фрукты. Капуста подорожала на 24%, лимоны — на 21% апельсины — на 17%.
Также значительный рост отмечен на куриное яйцо. Оно выросло в цене на 10% по отношению к февралю и на 12% по сравнению с мартом.
Снижение цен Калининградстат зафиксировал в первую очередь на молочные продукты.
|
|Индекс цен, в %
|
|Наименование товара
|01.03.20
|март 2020 к февралю 2020
|март 2020 к марту 2019
|Капуста белокочанная свежая, кг
|31,7
|124,0
|44,8
|Лимоны, кг
|160,1
|120,9
|135,5
|Апельсины, кг
|96,2
|116,7
|108,4
|Лук репчатый, кг
|40,0
|116,5
|82,7
|Чеснок, кг
|302,6
|115,8
|133,6
|Морковь, кг
|34,1
|114,9
|75,6
|Яблоки, кг
|82,5
|112,6
|105,9
|Картофель, кг
|16,6
|112,6
|51,9
|Яйца куриные, 10 шт.
|66,2
|110,4
|112,2
|Виноград, кг
|237,5
|110,0
|109,0
|Груши, кг
|168,2
|109,7
|108,6
|Соль поваренная пищевая, кг
|18,2
|107,2
|106,9
|Помидоры свежие, кг
|153,9
|104,8
|96,6
|Маргарин, кг
|213,0
|104,4
|101,0
|Горох и фасоль, кг
|80,4
|104,3
|107,8
|Крупа гречневая-ядрица, кг
|79,4
|104,3
|152,7
|Свинина (кроме бескостного мяса), кг
|217,6
|104,2
|98,7
|Сахар-песок, кг
|40,1
|104,1
|99,8
|Сыры сычужные твердые и мягкие, кг
|515,3
|104,0
|111,9
|Консервы мясные, 350 г
|139,1
|103,9
|102,7
|Мука пшеничная, кг
|47,7
|103,7
|107,8
|"Овсяные хлопья ""Геркулес"", кг"
|75,3
|103,5
|107,0
|Сырки творожные, глазированные шоколадом, 50 г
|27,5
|103,3
|112,5
|Крупа манная, кг
|51,2
|103,0
|106,4
|Вермишель, кг
|109,4
|102,9
|107,0
|Рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, кг
|920,8
|102,9
|98,8
|Соки фруктовые, л
|82,6
|102,7
|105,7
|Вино виноградное крепленое крепостью до 20% об.спирта, л
|453,4
|102,5
|107,1
|Филе сельди соленое, кг
|511,9
|102,4
|109,0
|Баранина (кроме бескостного мяса), кг
|401,7
|102,2
|108,6
|Вино игристое отечественное, л
|402,4
|102,1
|104,8
|Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг
|74,8
|102,1
|103,3
|Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг
|111,1
|102,0
|106,9
|Свёкла столовая, кг
|23,5
|101,9
|83,7
|Консервы рыбные в томатном соусе, 350 г
|83,9
|101,9
|109,3
|Молоко сгущенное с сахаром, 400 г
|86,1
|101,9
|110,3
|Филе рыбное, кг
|309,9
|101,8
|108,6
|Майонез, кг
|210,1
|101,7
|102,0
|Пиво отечественное, л
|139,6
|101,7
|111,0
|Перец черный (горошек), кг
|2736,6
|101,7
|110,8
|Кофе натуральный в зернах и молотый, кг
|1158,3
|101,6
|103,0
|Консервы мясные для детского питания, кг
|825,5
|101,6
|110,5
|Вино виноградное столовое (сухое, полусухое, полусладкое) крепостью до 14% об.спирта и содержанием до 8% сахара, л
|428,6
|101,6
|105,0
|Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг
|504,1
|101,5
|104,4
|Рыба мороженая неразделанная, кг
|183,3
|101,5
|103,3
|Консервы овощные для детского питания, кг
|590,7
|101,4
|106,5
|Свинина бескостная, кг
|346,3
|101,4
|98,1
|Крупы овсяная и перловая, кг
|43,5
|101,2
|111,8
|Рыба соленая, маринованная, копченая, кг
|463,0
|101,2
|103,2
|Вода минеральная и питьевая, л
|21,6
|101,2
|108,4
|Какао, кг
|780,4
|101,1
|99,4
|Напитки газированные, л
|40,3
|101,1
|105,8
|Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг
|120,0
|101,0
|105,5
|Водка крепостью 40% об. спирта и выше, л
|744,8
|101,0
|99,3
|Кальмары мороженые,кг
|278,1
|100,9
|95,0
|Рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород), кг
|216,2
|100,9
|105,7
|Сельдь соленая, кг
|180,5
|100,9
|101,0
|Мясо индейки,кг
|331,0
|100,8
|94,9
|Масло оливковое, л
|940,2
|100,8
|99,7
|Окорочка куриные, кг
|182,7
|100,8
|100,5
|Говядина (кроме бескостного мяса), кг
|400,8
|100,8
|102,5
|Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг
|435,6
|100,7
|107,9
|Пиво зарубежных торговых марок, л
|229,0
|100,7
|103,5
|Колбаса сырокопченая, кг
|908,5
|100,7
|97,6
|Коньяк ординарный отечественный, л
|1480,7
|100,7
|105,7
|Консервы томатные, кг
|189,7
|100,7
|104,1
|Масло подсолнечное, кг
|108,7
|100,6
|105,4
|Колбаса вареная, кг
|372,0
|100,5
|106,9
|Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг
|203,4
|100,5
|103,7
|Мясокопчености, кг
|468,8
|100,5
|102,2
|Печень говяжья, кг
|217,7
|100,5
|99,8
|Консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, 350 г
|109,9
|100,5
|103,2
|Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг
|84,2
|100,4
|104,0
|Смеси сухие молочные для детского питания, кг
|959,4
|100,4
|105,4
|Бананы, кг
|92,5
|100,4
|106,4
|Булочные изделия сдобные из муки высшего сорта штучные, кг
|230,2
|100,4
|103,9
|Куры охлажденные и мороженые, кг
|152,1
|100,3
|99,8
|Сыры плавленые, кг
|356,9
|100,3
|106,1
|Сухофрукты, кг
|419,0
|100,3
|99,7
|Овощи замороженные, кг
|223,5
|100,3
|104,0
|Варенье, джем, повидло, кг
|296,9
|100,1
|105,4
|Фарш мясной, кг
|327,6
|100,0
|97,7
|Кулинарные изделия из птицы, кг
|283,1
|100,0
|104,0
|Национальные сыры и брынза, кг
|505,0
|100,0
|108,5
|Мёд пчелиный натуральный, кг
|486,4
|100,0
|102,3
|Йогурт, 125 г
|24,4
|99,9
|104,1
|Кофе натуральный растворимый, кг
|2694,5
|99,9
|96,3
|Творог нежирный, кг
|283,3
|99,8
|97,2
|Чай зеленый, кг
|1056,8
|99,7
|101,6
|Говядина бескостная, кг
|522,2
|99,7
|102,8
|Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л
|74,2
|99,7
|94,9
|Чай черный байховый пакетированный, 25 пакетиков
|86,6
|99,7
|99,8
|Рис шлифованный, кг
|77,7
|99,5
|103,6
|Кетчуп, кг
|190,5
|99,1
|98,9
|Творог жирный, кг
|310,2
|99,0
|97,8
|Пельмени, манты, равиоли, кг
|294,4
|98,9
|101,0
|Орехи, кг
|1106,2
|98,9
|99,6
|Кисломолочные продукты, кг
|58,5
|98,9
|96,2
|Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л
|56,5
|98,8
|97,0
|Пшено, кг
|75,1
|98,4
|97,6
|Чай черный байховый, кг
|1011,1
|98,3
|101,2
|Сосиски, сардельки, кг
|317,0
|98,1
|98,1
|Рыба живая и охлажденная, кг
|110,7
|98,0
|104,2
|Сметана, кг
|166,2
|97,0
|97,6
|Масло сливочное, кг
|564,4
|96,1
|100,3
|Огурцы свежие, кг
|166,1
|81,6
|87,2
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