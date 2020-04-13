Власти Калининграда разыграли 8-миллионный контракт по обслуживанию фонтанов

Администрация Калининграда готова потратить 8,6 млн рублей на содержание и ремонт городских фонтанов в 2020 году. Извещение опубликовано на портале госзакупок.
Согласно протоколу от 13 апреля, контракт должен быть заключен с калининградским ООО «СИМ». В документации речь идет в основном о техническом ремонте и обслуживании оборудования. В договор также включены обязательства по снятию показаний счетчиков, мойке самих фонтанов и очистке чаш от мусора. В списке значатся 13 фонтанов.
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