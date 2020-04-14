В Калининградской области обнаружили 5 новых случаев коронавируса

В Калининградской области за последние сутки выявлено 5 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщает московский оперативный штаб. Общее число заразившихся в регионе достигло 79.
За последние сутки в России подтверждено 2774 новых случая коронавируса в 51 регионе, зафиксировано 22 летальных исхода. За сутки по России полностью выздоровели 224 человека.
Распределение новых случаев по регионам:
— Москва — 1489
— Московская область — 460
— Санкт-Петербург — 121
— Республика Коми — 97
— Нижегородская область — 68
— Тамбовская область — 35
— Ленинградская область — 35
— Смоленская область — 34
— Рязанская область — 27
— Пермский край — 27
— Республика Татарстан — 23
— Республика Башкортостан — 22
— Красноярский край — 21
— Ростовская область — 20
— Республика Северная Осетия — 18
— Владимирская область — 16
— Республика Дагестан — 16
— Калужская область — 15
— Чеченская Республика — 15
— Ханты-Мансийский АО — 15
— Тюменская область — 14
— Республика Мордовия — 13
— Республика Марий Эл — 11
— Самарская область — 11
— Белгородская область — 10
— Ивановская область — 10
— Ставропольский край — 9
— Республика Бурятия — 9
— Воронежская область — 8
— Оренбургская область — 8
— Свердловская область — 8
— Республика Хакасия — 8
— Орловская область — 7
— Вологодская область — 7
— Республика Адыгея — 7
— Томская область — 7
— Удмуртская Республика — 6
— Липецкая область — 5
— Калининградская область — 5
— Краснодарский край — 5
— Саратовская область — 5
— Челябинская область — 5
— Алтайский край — 5
— Иркутская область — 4
— Приморский край — 4
— Карачаево-Черкесская Республика — 3
— Волгоградская область — 2
— Архангельская область — 1
— Республика Саха (Якутия) — 1
— Магаданская область — 1
— г. Севастополь — 1
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 21 102 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 170 летальных исходов, выздоровели 1694 человека.
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