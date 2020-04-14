В Калининградской области обнаружили 5 новых случаев коронавируса

В Калининградской области обнаружили 5 новых случаев коронавируса
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининградской области за последние сутки выявлено 5 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщает московский оперативный штаб. Общее число заразившихся в регионе достигло 79.

За последние сутки в России подтверждено 2774 новых случая коронавируса в 51 регионе, зафиксировано 22 летальных исхода. За сутки по России полностью выздоровели 224 человека.

Распределение новых случаев по регионам:

— Москва — 1489

— Московская область — 460

— Санкт-Петербург — 121

— Республика Коми — 97

— Нижегородская область — 68

— Тамбовская область — 35

— Ленинградская область — 35

— Смоленская область — 34

— Рязанская область — 27

— Пермский край — 27

— Республика Татарстан — 23

— Республика Башкортостан — 22

— Красноярский край — 21

— Ростовская область — 20

— Республика Северная Осетия — 18

— Владимирская область — 16

— Республика Дагестан — 16

— Калужская область — 15

— Чеченская Республика — 15

— Ханты-Мансийский АО — 15

— Тюменская область — 14

— Республика Мордовия — 13

— Республика Марий Эл — 11

— Самарская область — 11

— Белгородская область — 10

— Ивановская область — 10

— Ставропольский край — 9

— Республика Бурятия — 9

— Воронежская область — 8

— Оренбургская область — 8

— Свердловская область — 8

— Республика Хакасия — 8

— Орловская область — 7

— Вологодская область — 7

— Республика Адыгея — 7

— Томская область — 7

— Удмуртская Республика — 6

— Липецкая область — 5

— Калининградская область — 5

— Краснодарский край — 5

— Саратовская область — 5

— Челябинская область — 5

— Алтайский край — 5

— Иркутская область — 4

— Приморский край — 4

— Карачаево-Черкесская Республика — 3

— Волгоградская область — 2

— Архангельская область — 1

— Республика Саха (Якутия) — 1

— Магаданская область — 1

— г. Севастополь — 1

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 21 102 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 170 летальных исходов, выздоровели 1694 человека.

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