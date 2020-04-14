В области запретили плановое посещение поликлиник и госпитализацию

Главный санитарный врач Калининградской области, глава регионального управления Роспотребнадзора Елена Бабура ввела запрет на посещение многопрофильных амбулаторно-поликлинических медучреждений и госпитализацию населения «в плановом порядке» до 30 апреля. Запрет не касается ситуаций, которые могут повлечь угрозу жизни и здоровью граждан. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального управления Роспотребнадзора.



Ранее плановое посещение поликлиник и госпитализация не были запрещены, но Роспотребнадзор постановлял их «максимально ограничить».

Кроме того, ранее были введены запреты на диспансеризацию населения, оказание косметологических, стоматологических и других медицинских услуг.