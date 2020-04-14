В Калининграде пассажирам автоматически продлевают на май льготные проездные

Пассажирам общественного транспорта в областном центре автоматически продлят действие льготных проездных на май. Об этом сообщается на странице администрации Калининграда в соцсети Facebook.



«Действие апрельских льготных проездных на общественный транспорт автоматически продлевается на май 2020 года. Неважно, каких, „Волна Балтики“ или „бумажных“. Всех. Никуда идти и писать никакие заявления не нужно», — говорится в публикации.