В Калининграде пассажирам автоматически продлевают на май льготные проездные

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В Калининграде пассажирам автоматически продлевают на май льготные проездные

Пассажирам общественного транспорта в областном центре автоматически продлят действие льготных проездных на май. Об этом сообщается на странице администрации Калининграда в соцсети Facebook.

«Действие апрельских льготных проездных на общественный транспорт автоматически продлевается на май 2020 года. Неважно, каких, „Волна Балтики“ или „бумажных“. Всех. Никуда идти и писать никакие заявления не нужно», — говорится в публикации.

По вопросам работы общественного транспорта в Калининграде следует обращаться на горячую линию по номеру 31-20-30.

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