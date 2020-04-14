Мэрия готова вновь изменить количество общественного транспорта в Калининграде

Мэрия готова вновь изменить количество общественного транспорта в Калининграде
Виталий Невар / Новый Калининград
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Несмотря на запуск ряда остановленных ранее из-за распостранения коронавируса предприятий и вызванное этим увеличение общественного транспорта на маршрутах, пассажиров в нем кардинально больше не стало. Тема обсуждалась во вторник на оперативном совещании, которое прошло в режиме видеоконференции в мэрии, передает корреспондент «Нового Калининграда».

Как сообщил глава комитета развития транспортной инфраструктуры Олег Кутин, накануне на линию вышло на 30% больше маршруток и в два раза больше автобусов. Пассажиров при этом стало больше лишь на 10%. Сегодня комитет намерен провести еще один мониторинг ситуации с тем, чтобы завтра представить новые предложения по регулированию количества общественного транспорта, чтобы не «гонять» его пустым. Предложения будут даны по каждому маршруту отдельно, при этом ориентироваться горвласти обещают в первую очередь на работу крупных предприятий, отметил Олег Кутин. «Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы было переуплотнение в общественном транспорте», — прокомментировал глава Калининграда Алексей Силанов.




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