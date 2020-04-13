Мэрия: количество общественного транспорта на линии в Калининграде удвоилось

Мэрия: количество общественного транспорта на линии в Калининграде удвоилось
Виталий Невар / Новый Калининград
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13 апреля на линию вышло практически вдвое большее общественного транспорта, чем на прошлой неделе, когда действовали более жесткие правила самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

В понедельник на маршруты выехало 11 трамваев (на прошлой неделе курсировали пять); 20 троллейбусов (было 11); 108 маршруток (было 71) и 210 больших автобусов (было 128).

«С 31 марта, в связи с проведением ограничительных мероприятий по профилактике распространения коронавирусной инфекции пассажиропоток на маршрутах городского общественного транспорта снизился в среднем на 60-80 процентов. Учитывая эту ситуацию, количество автобусов большого и малого классов, троллейбусов, трамваев решением главы Калининграда было уменьшено пропорционально востребованности пассажирами», — отмечают в городской администрации.

Решение об увеличении численности транспортных средств на городских маршрутах было принято после того, как на прошлой неделе областные власти разрешили работать многих производственным компаниям во время самоизоляции.

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