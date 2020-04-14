Горвласти: школьникам на «удаленке» рекомендуется проводить не более 2-3 уроков в день

Министерством образования разработаны новые методические рекомендации, приспособленные к удаленной работе с учениками. В частности, школьникам рекомендуется изучать не более 2-3 предметов в день, сообщила во вторник на оперативном совещании, которое прошло в режиме видеоконференции в мэрии, глава управления образования Татьяна Петухова, передает корреспондент «Нового Калининграда».



Заниматься с младшеклассниками без перерыва рекомендуется лишь по 15-20 минут, старшеклассники должны проводить за учебниками, в том числе виртуальными, не более 30 минут. Учителям рекомендовано «гибко подходить к оцениванию — то есть это может быть безотметочное оценивание», отметила Татьяна Петухова. «Мы рассматриваем возможность корректировки учебных планов и рабочих программ — то есть оценить, аттестовать ребенка по тем отметкам, которые были уже получены в 1-2-3 четверти», сказала она. Также идет речь о том,чтобы сделать акцент на освоении нового материала, уменьшить объемы домашних заданий.



