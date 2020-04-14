Мэрия: девятиклассникам придется сдавать два ОГЭ вместо четырех

Мэрия: девятиклассникам придется сдавать два ОГЭ вместо четырех
Виталий Невар / Новый Калининград
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В связи со сложностями, возникающими с дистанционным обучением, в настоящее время корректируются учебные программы в школах. В частности, девятиклассникам в этом году придется сдавать лишь два обязательных ОГЭ. Тема обсуждалась во вторник на оперативном совещании, которое прошло в режиме видеоконференции в мэрии, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«Мы уже знаем, эти решения приняты, на федеральном и на региональном уровне, что в этом году 9-классники будут сдавать не 4, а два обязательных предмета. Мы ждем соответствующих нормативно-правовых актов, которые будут четко регламентировать сроки проведения экзаменов для 9-классников», — отметила глава управления оразования Калининграда Татьяна Петухова.

Как сообщила журналистам министр образования области Светлана Трусенева, в девятиклассники региона будут сдавать только русский и математику. «Отменены предметы по выбору. Ребята будут сдавать только два экзамена — русский язык и математику, на подготовку к которым мы сейчас активно настраиваем наших педагогов, чтобы ребята смогли сдать их уверенно», — сказала министр.

Она также отметила, что решение относительно Всероссийских проверочных работ (ВПР) пока не принято. «Есть разные направления решений по действиям, но на сегодня я пока не могу дать готовый ответ», — сказала министр журналистам во вторник.

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