В Калининградской области не планируется досрочно завершать учебный год

В Калининградской области не планируется завершать учебный год досрочно для 1-8 классов по примеру Хабаровского края. Об этом журналистам во вторник, 14 апреля, сообщила министр образования области Светлана Трусенева.

«Мне кажется, так будет проще всем — и родителям, и педагогам. Потому что потом все равно придется компенсировать этот объем учебной нагрузки, который увеличить все равно в следующем году не получится до бесконечности. Это будет сложно детям в первую очередь. Ну и всем остальным», — сказала Трусенева.