В Калининграде по заявкам родителей открыли еще одну детсадовскую дежурную группу

В Калининграде по заявкам родителей открыли еще одну детсадовскую дежурную группу
Кирилл Клейков / Новый Калининград
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В областном центре в связи с запуском предприятий, работа которых ранее была остановлена из-за коронавируса, открыли еще одну дежурную группу в детском саду. Об этом сообщила во во вторник на оперативном совещании, которое прошло в режиме видеоконференции в мэрии, глава управления образования Татьяна Петухова, передает корреспондент «Нового Калининграда».

По словам Татьяны Петуховой, на текущей неделе дежурную группу открыл детсад № 129 в микрорайоне им. А. Космодемьянского, «опять-таки это связано с работой предприятий», отметила она. Всего в Калининграде действуют 16 таких групп в 5 детских садах (помимо 129-го это датсады № 1, 57, 101,132). Изначально они были организованы «для тех детей, чьи родители являются работниками медицинских, аптечных организаций, организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и обеспечивающих жизнедеятельность населения», пояснила глава управления. Сейчас в мэрию поступают заявки родителей на открытие новых групп, «также есть пожелания отдельных работодателей», добавила Татьяна Петухова.


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