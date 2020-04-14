Интим-салоны, магазины цветов: в мэрии рассказали о нарушителях санэпидрежима

За время работы патрулей, организованных мэрией совместно с полицией и Росгвардией, была приостановлена работа 59 «объектов предпринимательской деятельности», которые действовали в нарушение установленного санитарно-эпидемического режима.Об этом сообщил во во вторник на оперативном совещании, которое прошло в режиме видеоконференции в мэрии, глава комитета муниципального контроля Евгений Чернышев, передает корреспондент «Нового Калининграда».



В числе нарушителей — предприятия общепита, интим-салоны, салоны связи, цветочные магазины. Также патрульные «установили 23 факт несанкционированной торговли» постельным бельем, продуктами питания, очками.

Кроме того, сотрудники комитета муниципального контроля организовали дополнительные рейды, в результате обнаружили еще 17 нелегальных торговцев, которые, помимо прочего, продавали черемшу, веточки вербы, картофель. Среди мест, где их обнаружили — Улицы Куйбышева, Согласия, Гайдара. По словам Евгения Чернышева, во всех случаях, когда торговали пенсионеры, проверяющие интересовались, не нужна ли им помощь — и при согласии направляли информацию о них в органы соцзащиты.

Также были обнаружены «скопления» горожан рядом с отделениями почтовой связи, миграционной службы, банков — во всех случаях информация передавалась в управление ГО и ЧС.