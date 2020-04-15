В Калининграде выдают антисептик для обработки подъездов

В Калининграде начали выдачу антисептиков для обработки подъездов, сообщает пресс-служба администрации города. Получить средство могут представители ТСЖ, ЖСК и управляющих компаний. Гипохлорит натрия выдают в МКУ «ГО и ЧС» (ул. Октябрьская, 79). С собой надо иметь удостоверяющие личность документы, а также доверенность от организации. После уборки необходимо предоставить фотоотчёт.



«Антисептиком не нужно буквально проливать подъезды. Его надо распрыскивать (на дверные ручки, кнопки лифта, почтовые ящики, перила) и протирать чистой тряпочкой», — напоминают в пресс-службе горадминистрации.

На всю выдаваемую продукцию имеются сертификаты Роспотребнадзора. Содержание активного хлора в растворе — 1 гр/л (он уже готов к применению, его не нужно больше ничем разбавлять).

Представителям МКД, находящихся в непосредственном управлении, для получения антисептика необходимо связаться с жилищными отделами своего района, телефоны указаны в информационных письмах от комитета городского хозяйства.